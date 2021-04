Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) - 14 Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus, Brandursache noch unklar (09.04.2021)

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es in Schwenningen zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses gekommen, bei welchem 14 Personen verletzt worden sind. Aus noch unbekannter Ursache brach in einem Wohngebiet im Bereich Mützenbühl-/Lessingstraße, in der Nähe der Schwenninger Innenstadt, ein Feuer in einem älteren Mehrfamilienhaus aus. Einige Bewohner des Gebäudes konnten sich nur noch mit einem Sprung aus dem Fenster retten, da die Fluchtwege nicht mehr passierbar waren. Weil das Feuer auf ein angrenzendes Gebäude übergegriffen hatte, mussten die Rettungskräfte dieses ebenfalls evakuieren. Das Feuer an diesem Gebäude konnte schnell gelöscht werden, weitere Übergriffe auf andere Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern.

Bei den verletzten Personen handelt es sich um 12 Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses. Vier Personen sind zum Zeitpunkt der Pressemitteilung schwer verletzt, darunter ein Kind. Zwei verletzte Personen sind Angehörige der Feuerwehr.

Die Löscharbeiten des Mehrfamilienhauses gingen bis in die frühen Morgenstunden. Nach ersten Erkenntnissen schließt die Polizei eine vorsätzliche Tat aus. Die Kriminalpolizei Villingen-Schwenningen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bevor sie mit den genauen Ermittlungen zur Brandursache beginnen kann, muss geprüft werden, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist.

Die Feuerwehr war mit rund 150 Kräften und 15 Fahrzeugen, die Rettungsdienste mit rund 40 Kräften und die Polizei mit zeitweise 15 Kräften vor Ort. Der Sachschaden an den Gebäuden beläuft sich auf mehrere 100.000 Euro.

