POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) Abgestellter VW Golf auf dem Parkplatz eines Wohnmobilhändlers zerkratzt (06. - 08.04.2021)

Stockach, Landkreis Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Donnerstagabend haben unbekannte Täter den Fahrzeuglack eines grauen VW Golf GTI zerkratzt, welcher abgemeldet auf dem Parkplatz eines Wohnmobilhändlers in der Johann-Glatt-Straße abgestellt war. Durch die unsinnige Tat richteten die Unbekannten an dem Golf rund 2000 Euro Sachschaden an. Die Polizei Stockach (07771 9391-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

