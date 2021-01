Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Kirchheim - Brand eines Rollers - Zeugenaufruf

Heidelberg/Kirchheim (ots)

Am 23.01.2021 wurden Polizei und Feuerwehr gegen 21.30 Uhr zu einem Brand im Margot-Becke-Ring in der Nähe der neuen Großsporthalle alarmiert. Vor Ort konnte ein an einem Zaun abgestellter brennender Roller festgestellt werden, der im weiteren Verlauf völlig ausbrannte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar. Am Roller war kein Kennzeichen angebracht. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0621 174-4444 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Adrian Rehberger

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell