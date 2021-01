Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit 4 Verletzten

Heiligkreuzsteinach (ots)

Am Samstag gegen 14:40 Uhr kam es an der Kreuzung K4122/K4120 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein 86-jähriger Opel-Fahrer wollte von Vorderheubach kommend in Richtung Kohlhof abbiegen und missachtete die Vorfahrt eines 35-jährigen Ford-Fahrers, der auf der K4122 in Richtung Lampenhain unterwegs war. Der Ford war mit einer vierköpfigen Familie besetzt. Die beiden Autos kollidierten frontal miteinander und kamen an einem Baum zum Stehen. Durch den Unfall wurden der 86-jährige Opel-Fahrer sowie seine Beifahrerin, wie auch die Mutter und der Sohn der Familie aus dem Ford schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stefan Wilhelm

Telefon: 0621 / 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell