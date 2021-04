Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Geländewagenfahrerin übersieht Seat

Rottweil (ots)

In der Feldbergstraße ist am Donnerstagabend ein Geländewagen mit einem Pkw zusammengestoßen. Die 48-jährige Fahrerin des Mitsubishi kam von der Belchenstraße und übersah beim Abbiegen eine 35-Jährige in ihrem Seat, die Vorfahrt hatte. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell