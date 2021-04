Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/Vöhringen, RW) Polizei klärt Sachbeschädigungen auf

Sult/Vöhringen (ots)

Die Polizei Sulz hat in der vergangen Woche mehrere Jugendliche und junge Männer ermittelt, die in Holzhausen und Vöhringen vor einiger Zeit ihr Unwesen getrieben hatten. Als Verdächtige für die Sachbeschädigung am Vereinsheim des Sportvereins Holzhausen Ende März und dem Diebstahl eines Internet-Routers kommen zwei 16 und 17 Jahre alten Jugendliche in Betracht. Bei einer Durchsuchung fanden die Ermittler vor kurzem den fehlenden Router bei dem 17-Jährigen in der Wohnung. Die beiden Jugendlichen räumen die Tat ein. Allerdings ist die Begleichung des angerichteten Schadens, den die Polizei auf 5000 Euro schätzt, noch offen. Für die Sachbeschädigungen Ende März in Vöhringen in der Maybachstraße und Eythstraße sind offenbar vier junge Männern im Alter von 22 bis 28 Jahren verantwortlich. Wie die Polizei ermittelte, haben die jungen Männer nach ausgiebigem Alkoholgenuss mehrere Einkaufswägen, einen Mülleimer und ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zudem kommen sie als Tatverdächtige für einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Frage. Sie werden verdächtigt, einen Schachtdeckel ausgehoben und mehrere große Steine auf die Straße gerollt zu haben. (Ursprungsmeldungen : https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4871292 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4844994).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell