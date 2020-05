Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kükels - Polizei ermittelt nach Brand in einem Landwirtschaftlichen Betrieb - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht 16./17.05.20 ist es in der Straße Hogenfelde um 02:30 Uhr zu einem Brand in einer Lagerhalle gekommen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Halle bereits in voller Ausdehnung. Die Löscharbeiten wurden durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kükels sowie 8 weitere Wehren aus dem umliegenden Segeberger Bereich übernommen.

Näheres zum Brandgeschehen liegt aktuell noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Brand machen können.

Hinweise sind an die Kriminalpolizei in Bad Segeberg unter der Rufnummer 04551- 884-0 zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell