Polizei Gütersloh

POL-GT: 34-Jähriger leistet Widerstand - zwei Polizeibeamte verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bereits am frühen Montagnachmittag (19.04.) fiel ein 34-jähriger Mann im Bereich des Busbahnhofs in Gütersloh auf, da er auch nach Ansprache nicht bereit war, einen derzeit vorgeschriebenen Mund-Nase Schutz zu tragen. Er erhielt einen Platzverweis.

Gegen 17.30 Uhr fiel der Mann im Bereich der Kaiserstraße auf, als er versuchte einen Mann anzugreifen. Durch das Eingreifen von Polizeibeamten konnte der Übergriff verhindert werden. Der 34-jährige Mann erhielt ebenfalls einen Platzverweis für den Bereich der Kaiserstraße. Für den Fall des Nichtbefolgens, wurde ihm eine Ingewahrsamnahme angedroht.

Als er gegen 18.00 Uhr wieder ohne Mundschutz durch Polizeibeamte am ZOB angetroffen wurde, sollte er wie angedroht ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Dagegen wehrte er sich vehement. Er trat einen der eingesetzten Beamten und schlug einem anderen in das Gesicht. Die Polizeibeamten verletzten sich dabei leicht. Unter Einsatz von Pfefferspray konnte der renitente Mann in Gewahrsam genommen werden. Ein Richter ordnete eine Blutprobenentnahme an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

