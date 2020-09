Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fußgänger auf Überweg angefahren

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (8.September), gegen 12.45 Uhr, befuhr eine 80-jährige Lippstädterin mit ihrem Wagen die Lange Straße in Richtung Wiedenbrücker Straße. Zu diesem Zeitpunkt war ein 54-jähriger Lkw-Fahrer aus Kamen in einer Parkbucht an der Lange Straße kurz vor dem Augustinerweg mit Verladetätigkeiten beschäftigt. Kurz bevor die Lippstädterin mit ihrem Auto die Stelle passierte, querte der 54-Jährige am dortigen Fußgängerüberweg die Straße, um eine Lieferung auf der anderen Straßenseite zuzustellen. Hierbei fuhr die 80-Jährige dem Fußgänger über den Fuß und verletzte ihn an seinem Bein. Da der Mann Sicherheitsschuhe trug, blieb zumindest sein Fuß, unverletzt. (reh)

