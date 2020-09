POL-SO: Warstein-Rüthen - Wachleiter geht in den Ruhestand

Kreispolizeibehörde Soest

Nach über 42 Dienstjahren verabschiedete heute (9. September) Landrätin Eva Irrgang den Wachleiter der Wache in Warstein, Polizeihauptkommissar Michael Funke, in den Ruhestand. Funke wird zwar erst Anfang November offiziell seine Pensionszeit beginnen, aber durch die restliche Urlaubszeit und Abgeltung der Überstunden wurde ihm bereits heute seine Urkunde für den Eintritt in den Ruhestand überreicht. Der junggebliebene Hauptkommissar fing 1978 bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen an. Seine dienstlichen Stationen führten ihn über Schloß Holte-Stukenbrock, Bonn und Unna 1987 in den Kreis Soest. Hier war er sieben Jahre lang im Streifendienst in Soest, Lippstadt und Warstein tätig, bevor er 1994 als Wachdienstführer zur Autobahnpolizei wechselte. 1996 zog es ihn wieder in die Kreispolizeibehörde Soest, wo er an verschiedenen Standorten als Dienstgruppenleiter und später als Wachleiter in Geseke tätig war, bevor ihm die Aufgabe als Leiter der Wache Warstein 2016 übertragen wurde. Langweilig wird es dem verheirateten Rüthener mit seinem beiden erwachsenen Kindern sicherlich nicht werden. Als passionierter Jäger, Angler, Jagdhornbläser wird er sich zukünftig vermehrt seinen Pferden und dem Reisen mit seiner Frau widmen. (reh)

