Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Drewer - 50 Müllsäcke illegal entsorgt

Rüthen (ots)

Circa 50 Müllsäcke entsorgte ein unbekannter Täter in Drewer am Effeler Weg. Die blauen Säcke wurden am Dienstag (8. September), um 9 Uhr, aufgefunden. Nach Einschätzung eines Mitarbeiters des Ordnungsamtes belaufen sich die Entsorgungskosten auf schätzungsweise 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

