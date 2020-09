Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Mit dem Rad in den Graben

Geseke (ots)

Eine 84-jährige Radfahrerin aus Geseke befuhr mit einer Bekannten nebeneinander am Montag (7. September), gegen 17.20 Uhr, den Merschweg in Richtung Vitusweg. In Folge von Unachtsamkeit geriet sie über den Grünstreifen, in den circa ein Meter tiefen Graben, von der Straße ab. Durch den Sturz verletzte sie sich leicht. Sie wurde anschließend leicht verletzt mit dem Krankenwagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

