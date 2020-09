Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Automaten aufgebrochen

Erwitte (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Montag (7. September) auf Dienstag in die Räumlichkeiten des Bildungszentrums in Erwitte am Galgenweg ein. Sie gelangten durch einen Kellerschacht in das Gebäude und hebelten einen Getränke- und einen Süßigkeitenautomaten auf. Hieraus entwendeten sie den Inhalt nebst Bargeld. Weiterhin wurde aus den Räumen ein Aktenkoffer entwendet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat, den Tätern oder den Verbleib des Diebesgutes machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

