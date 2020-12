Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Geldbörse aus Auto entwendet

LippstadtLippstadt (ots)

An der Herforder Straße ist am frühen Mittwochmorgen, zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr, eine Autoscheibe eingeworfen worden. Das Fahrzeug war über Nacht an der Straße abgestellt gewesen. Aus dem grauen Wagen wurden neben der Geldbörse auch zwei Brillenetuis mit enthaltenen Brillen entwendet. Zeugenhinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (wo)

Kreispolizeibehörde Soest

