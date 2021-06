Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - 60-jährige Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hilter (ots)

Am Montagnachmittag (16.20 Uhr) befuhr eine 60-Jährige mit ihrem Pedelec die Fahrbahn der Osnabrücker Straße in Richtung Wellendorf. Als sie nach links auf den Radweg wechseln wollte, wurde sie von einem 59 Jahre alten Autofahrer überholt und von dem Wagen erfasst. Die Frau stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

