Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Unfallflucht in der Lerchenstraße - Polizei sucht Zeugen

Bad Essen (ots)

Am Samstagmorgen ist es auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts in der Lerchenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr streifte ein unbekanntes Fahrzeug einen weißen Mercedes des Typs C180, welcher zuvor auf dem Parkplatz abgestellt wurde. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne für den verusachten Schaden aufzukommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bohmte unter 05471/9710 zu melden.

