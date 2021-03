Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Container macht sich selbstständig (15.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Selbständig gemacht hat sich ein Container, den ein Lasterfahrer am Montag gegen 9.30 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße abstellte. Ein 37-Jähriger lud an einer Klinik einen Container von einem Laster. Dabei löste sich der Behälter vom Haken des Hydraulikarms und rollte gegen einen geparkten Hyundai. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

