Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Vorfahrt missachtet (14.03.2021)

Stockach (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro ereignete sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr in der Tuttlinger Straße. Ein 22-jähriger Skoda-Fahrer fuhr aus der Ausfahrt einer Tankstelle auf die Tuttlinger Straße in Richtung Kreisverkehr. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 48-jährige Mitsubishi-Lenkerin, die von rechts kam und prallte gegen den Mitsubishi. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

