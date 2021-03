Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Betrunkener Radfahrer ohne Beleuchtung unterwegs (14.03.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle eines 18-jährigen Radfahrers in der Nacht auf Sonntag gegen 01.00 Uhr stellte sich heraus, dass dieser nicht nur ohne Beleuchtung am Rad unterwegs war, sondern auch sichtlich alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Das Gerät zeigte einen Wert von rund 1,6 Promille an, weshalb sie den 18-Jährigen zur ärztlichen Blutentnahme ins Krankenhaus brachten.

