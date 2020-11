Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (17.11.2020) in der Innenstadt einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, sich vor einer 48 Jahre alten Frau entblößt zu haben. Die Beamten wurden gegen 04.35 Uhr in der Königstraße auf eine schreiende Frau aufmerksam, die angab, soeben belästigt worden zu sein. Ein Mann soll sich vor ihr die Hose heruntergezogen und am Glied manipuliert haben. Im Bereich des Eckensees nahmen sie anschließend nach kurzer Fahndung den 45-Jährigen fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen. Zeugen des Vorfalls oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

