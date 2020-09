Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Diebstahl auf dem Gelände eines Naturfreundehauses

Karlsruhe (ots)

Eine bislang unbekannte Personengruppe "feierte" im Zeitraum zwischen Samstag, 09:00 Uhr, und Sonntag, 09:00 Uhr, auf dem Außengelände eines Naturfreundehauses in Karlsruhe-Grötzingen eine Party. Nicht genug, dass die Lokalität in einem verwüsteten Zustand - mit z.B. leeren zerbrochenen Glasflaschen und wild verteilten Gegenständen - verlassen wurde, auch liegt nun ein besonders schwerer Fall des Diebstahls vor. So brachen Mitglieder der Personengruppe verriegelte Kühlschränke auf und konsumierten die darin befindlichen Getränke. Auch wurde eine Glasscheibe eingeschlagen. Der genaue Sach- und Diebstahlsschaden konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Die Spurensicherung der Kriminaltechnik Karlsruhe hatte beim Eintreffen vor Ort allerhand zu tun. Es wurden zahlreiche persönliche Gegenstände hinterlassen. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell