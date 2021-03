Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Zeugen nach versuchtem Rollerdiebstahl gesucht (13.03.2021)

Tuttlingen (ots)

An einem Roller der Marke "Yamaha" haben sich unbekannte Personen im Zeitraum vom Freitagnachmittag bis Samstagmorgen in der Stuttgarter Straße zu schaffen gemacht. Unbekannte versuchten, einen Roller kurzuschließen. Nachdem dies misslang, schoben sie den Roller über die Stuttgarter Straße auf den Parkplatz "Donauspitz". Dort versuchten sie erneut, das Zweirad zu starten, scheiterten jedoch an einer leeren Batterie. Wer Personen gesehen hat, welche sich Auffällig verhalten oder einen Roller geschoben haben, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, zu melden.

