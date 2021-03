Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/ Landkreis Tuttlingen) Rauchbildung in Baugrube (14.03.2021)

Aldingen (ots)

Defekte Stromkabel haben am Sonntag gegen 19 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr auf dem Marktplatz geführt. In einer Baugrube kam es an Kabeln zu einem Kabelbrand, der zur Rauchbildung führte. Ein offenes Feuer entstand dabei nicht. Die Feuerwehr stellte den Strom ab. Die Kabel werden nun durch einen Elektriker überprüft.

