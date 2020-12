Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Flucht

Rotenburg-MündershausenRotenburg-Mündershausen (ots)

In der Zeit von Dienstag, 22.12.2020 bis Dienstag, 29.12.2020 wurde der in der Straße Alte Hohle 5 in Rotenburg-Mündershausen abgestellte PKW einer 27-jährigen Frau aus Mündershausen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am hinteren linken Seitenteil sowie an der Stoßstange beschädigt. Das beschädigte Fahrzeug war vor der Wohnanschrift ordnungsgemäß geparkt. Im Bereich der Beschädigungen konnte gelbe Fremdfarbe festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800,-EUR Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda (Tel: 06623/9370) jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der hessischen Polizei (www.Polizei.Hessen.de).

Lotz, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell