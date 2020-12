Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall durch Vorfahrtspflichtverletzung in Tann (Rhön)

TannTann (ots)

Am Dienstagmittag (29.12.) kam es in der Annastraße zu einem Verkehrsunfall. Die 29-jährige Fahrerin eines Pkw Renault missachtete die Vorfahrtsregel rechts vor links und stieß infolge dessen mit dem Pkw Golf einer 58-jährigen Fahrzeugführerin zusammen. An den beteiligten Pkw entstand Sachschaden von insgesamt ca. 9.000 Euro.

gefertigt: Barra, POK - Polizeistation Hilders (E31/Ra)

