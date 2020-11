Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen - MundenheimLudwigshafen - Mundenheim (ots)

Am Mittag des 13.11.2020 ereignete sich im Stadtteil Mundenheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Da sich die beiden 44 und 54-Jährigen Fahrer über die Schuldfrage nicht einig wurden, kam es zum Streit, in dessen Verlauf sich die Unfallbeteiligten gegenseitig beleidigten und ohrfeigten. Gegen beide Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung erstattet. Da aufgrund des aggressiven Verhaltens der beiden Fahrer Zweifel an deren Eignung zur Teilnahme am Straßenverkehr bestehen, wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell