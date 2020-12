Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Hersfeld/RotenburgHersfeld/Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Am Sonntag, den 27.12.2020, parkte ein 54-jähriger Pkw-Fahrer sein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Homberger Straße. Beim Vorbeifahren touchierte ein 44-jähriger Fahrer aus Polen mit seinem Kleintransporter den linken Seitenspiegel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Zeugenangaben konnte der Unfallverursacher ermitteltt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

