Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hersfeld/RotenburgHersfeld/Rotenburg (ots)

Schenklengsfeld - Am Sonntag (27.12.), um 14:35 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Mann aus Schenklengsfeld mit seinem Renault Trafic die Landstraße 3172 von Hohenroda kommend in Richtung Eiterfeld und bog in die Kreisstraße 13 in Richtung Oberlengsfeld ein. Dabei wurde der 73-jährige Schenklengsfelder in der Einmündung aus der Kurve getragen und touchierte mit der Stoßstange ein Verkehrsschild, das auf einer Verkehrsinsel aufgestellt war. Der Mast des Verkehrszeichens wurde aus seiner Verankerung gerissen, dass Verkehrszeichenschild wurde vom Mast abgerissen und lag anschließend auf der Fahrbahn. An der Unfallörtlichkeit befanden sich mehrere Kunststoffteile des Unfallverursachenden Pkw`s. Nach dem Unfall entfernte sich der 73-jährige Mann vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Verkehrsunfall wurde jedoch von einem 24-jährigen Mann aus Hohenroda beobachtet. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.750 Euro.

