POL-OH: Anhänger gestohlen - Buggy gestohlen

Anhänger gestohlen

Bad Hersfeld - In der Nacht auf Samstag (26.12.) stahlen Unbekannte in der Frankfurter Straße einen Auto-Anhänger der Marke "Stedele" mit dem Kennzeichen HEF-WA 154. Der Anhänger stand auf einem Parkplatz einer Pizzeria und war mit einem Kastenschloss gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Buggy gestohlen

Bad Hersfeld - Am Sonntagnachmittag (27.12.) stahlen Unbekannte ein Buggy von einem Grundstück in der Straße "Beckersgraben". Die Täter fuhren zunächst in unbekannte Richtung vom Tatort davon. Einige Stunden später wurde das Fahrzeug unfallbeschädigt im Bereich der Anglerteiche bei Friedlos aufgefunden. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

