Polizei Essen

POL-E: Essen: Siebenjähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Essen (ots)

45139 E.-Südostviertel: Am Montag, 20. April, wurde ein Siebenjähriger auf der Bassinstraße von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Gegen 12.10 Uhr fuhr ein 41-jähriger Ford-Fahrer über die Bassinstraße in Richtung Von-der-Tann-Straße, als der Junge vom rechten Bürgersteig auf die Straße lief. Der Siebenjährige wurde von dem Auto angefahren und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell