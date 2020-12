Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Firmengelände - Einbruch in Gartenhütten

Fulda

Einbruch in Firmengelände

Ebersburg/Weyhers - Am Samstagabend (26.12.), zwischen 21 Uhr und 23 Uhr, brachen Unbekannte in ein Firmengelände am Weikardshof ein. Die Täter überwanden einen Zaun und trugen mehrere Kisten Leergut vom Gelände. Sie wurden dabei gestört und verließen den Tatort ohne Diebesgut. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenhütten

Eichenzell/Rothemann - Unbekannte brachen zwischen Donnerstag (24.12.) und Sonntag (27.12.) in zwei Gartenhütten in der Straße "Am Wiesenborn" ein. Die Täter durchsuchten die Hütten nach Wertgegenständen und stahlen ein Stromaggregat, einen Schwenkgrill und diverses Werkzeug im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

