Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Nächtliche Garagenaufbrüche

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Straße "Auf der Nathe" zu drei Einbrüchen in Garagen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten an einem Tatort ein Fahrrad, an allen drei Örtlichkeiten wurden Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge und Zubehör mitgenommen. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf zusammen etwa 2.300 Euro. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

