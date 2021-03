Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 26.03.2021 - 2 -

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Schaden 250 Euro; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Eschwege wurde eine Unfallflucht angezeigt, die sich zwischen Donnerstag 17.00 Uhr und Freitagmorgen 10.30 Uhr im Langenhainer Weg in Eschwege ereignet haben soll. Hier wurde an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten silbernen Suzuki Ignis der linke Außenspiegel von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer abgefahren. Der Schaden liegt bei 250 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall

Nachgemeldet wurde jetzt ein Wildunfall, der sich bereits am Dienstagmorgen gegen 08.10 Uhr ereignet haben soll. Demnach zeigte eine 32-jährige Autofahrerin aus Meißner an, auf der B 27 zwischen Eschwege und Bad Sooden-Allendorf mit einem Hasen kollidiert zu sein, was einen Frontschaden an ihrem Pkw in Höhe von 250 Euro zur Folge hatte.

Polizei Witzenhausen

Einbruch in Scheune; Motorkettensäge geklaut; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Witzenhausen ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl in einen Schuppen zwischen Unterrieden und Neu-Eichenberg in der Flurgemarkung "In der Feldmark". Hier haben unbekannte Täter ein Vorhängeschloss zu einer Scheune geknackt und aus dem Inneren eine dort gelagerte Motorkettensäge im Wert von ca. 260 Euro geklaut. Die Tat geschah zwischen Mittwochnachmittag 15.30 Uhr und Freitagvormittag 10.40 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell