Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 26.03.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Erneute Sachbeschädigung bei Frisörgeschäft

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.35 Uhr ist bei einem Frisörgeschäft am Nikolaiplatz in Eschwege eine Schaufensterscheibe mittels eines Permanentmarkers (Stift) beschmiert worden. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der Schaden liegt bei 50 Euro. Ermittelt wird in dem Fall gegen einen 48-Jährigen aus Eschwege, der auch zuvor schon einmal bei dem Frisörbetrieb randaliert haben soll, wo die Polizei ebenfalls Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen hatte (s. PM vom 11.03.2021, 10:20 Uhr).

Polizei Hessisch Lichtenau

Sattelzug streift beim Anliefern geparktes Auto; Schaden 8500 Euro

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.00 Uhr hat ein 32-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Sattelzug auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Leipziger Straße von Hessisch Lichtenau ein geparktes Auto beschädigt. Wie die Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau berichten, hatte der 32-Jährige beim Anliefern von Ware auf dem Parkplatz offensichtlich den Seitenabstand des in entgegengesetzter Fahrtrichtung stehenden Autos falsch eingeschätzt, so dass er mit dem Sattelauflieger am Heck des Autos hängen blieb. Während an dem Sattelauflieger nur ein geringer Schaden von 500 Euro an der Beleuchtungseinrichtung entstand, wurde der Pkw bei der Kollision auf der linken Seite hinten komplett entglast, die C-Säule wurde eingedrückt und der Heckstoßfänger abgerissen. Die Beamten bezifferten den Schaden auf insgesamt 8000 Euro. Die 63-jährige, aus Hessisch Lichtenau stammende, Geschädigte veranlasste später eine Abschleppung ihres stark deformierten Pkw`s.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall; Schaden 600 Euro

Zu einem Auffahrunfall kam es gestern Vormittag in der Ortslage von Witzenhausen. Gegen 11.40 Uhr befuhren ein 20-jähriger und ein 34-jähriger Autofahrer, beide aus Witzenhausen, die Schützenstraße aus Richtung An der Schlagd kommend. Als der 20-Jährige nach links in die Oberburgstraße abbiegen wollte und seine Geschwindigkeit verringerte, erkannte dies der ihm nachfolgende 34-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw des Vordermannes auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von 400 und 200 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

