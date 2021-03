POL-ESW: Pressebericht 25.03.2021 - 2

Polizei Eschwege

Körperliche Auseinandersetzung in Parkanlage; Polizei ermittelt gegen mehrere Beteiligte

Am Mittwochabend um kurz nach 19.00 Uhr kam es in der Grünanlage An den Anlagen in Eschwege zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Die Polizei in Eschwege, die zur Schlichtung der Auseinandersetzung einschritt, ermittelt nun gegen alle Beteiligten u.a. wegen wechselseitiger Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Ein 18-Jähriger aus Eschwege und dessen 19-jährige Freundin aus Küllstedt waren laut ihren Angaben mit zwei 19-Jährigen jungen Frauen aus Eschwege in der Parkanlage zunächst verbal aneinandergeraten. Das Ganze sei dann in einer Körperverletzung ausgeartet, wonach die beiden 19-Jährigen Frauen das andere Pärchen beleidigt, getreten und geschlagen haben soll. Außerdem sei zu den beiden jungen Frauen auch noch ein ebenfalls 19-Jähriger aus Eschwege hinzugekommen, habe ebenfalls in den Streit mit eingegriffen, das Pärchen beleidigt und u.a. mittels eines Schlagrings bedroht. Die beiden aus Eschwege stammenden 19-jährigen Frauen und der aus Eschwege stammende 19-jährige Mann haben ihrerseits das Pärchen wegen der gleichen Delikte angezeigt, da die körperlichen Übergriffe nach deren Angaben zunächst von dem Pärchen ausgegangen seien. Weiteres zum genauen Tathergang müssen nun die Ermittlungen ergeben. Wegen des von ihm verwendeten Schlagrings muss sich der 19-jährige Eschweger zudem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Umfangreiche Ermittlungen gegen 16-Jährigen u.a. nach Sachbeschädigung an Streifenwagen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Beamte der Polizei Eschwege befanden sich im Rahmen von Ermittlungen gegen 19.45 Uhr am Mittwochabend auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes von Meinhard-Grebendorf. Im Rahmen des Einsatzes ist dann offenbar ein polizeibekannter 16-Jähriger aus Meinhard auf den unbesetzten Funkstreifenwagen zugegangen und hat eine Glasbierflasche gegen den Streifenwagen geworfen. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige. Dieser konnte aber von der Streife, die auf den Vorfall aufmerksam geworden war, verfolgt und kurz darauf unter Widerstandshandlungen des 16-Jährigen vorläufig festgenommen werden. Der 16-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss und wurde zur Dienststelle nach Eschwege verbracht. Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen förderten die Beamten dann noch ein verbotenes Butterfly-Messer" und eine Plombe mit mutmaßlich "Amphetamin" zu Tage und stellten beides sicher. Der 16-Jährige muss sich daher wegen gleich mehrere Delikte strafrechtlich verantworten. Neben der Sachbeschädigung an dem Streifenwagen und der Widerstandshandlungen gegenüber den Beamten laufen gegen den Jugendlichen u.a. auch Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz das Betäubungsmittelgesetz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

