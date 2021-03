Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 25.03.2021

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Lkw; Schaden 700 Euro

Am Dienstagnachmittag ist in der Altenhäuser Straße in Unhausen zwischen 15.00 Uhr und 17.30 Uhr ein abgestellter Lkw mit Spezialaufbau mutwillig beschädigt worden. Im Innenraum wurden u.a. die Sonnenblenden abgerissen und das Armaturenbrett massiv beschädigt. Außerdem wurde der Mercedes Stern abgerissen. Die Polizei, die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen hat, schätzt den Schaden auf insgesamt 700 Euro. Erste Ermittlungen richten sich jetzt gegen zwei 16 bzw. 13 Jahre alten Schüler, die für die Schäden verantwortlich sein sollen.

Milchautomat beim EDEKA-Markt aufgebrochen; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in Sontra in der Burhaver Straße beim dortigen EDEKA-Markt einen aufgestellten Milchautomaten gewaltsam aufgebrochen und daraus insgesamt 300 Euro an Münz- und Scheingeld geklaut. Der Sachschaden an dem aufgebrochenen Automaten beziffert sich auf ca. 200 Euro. Die Tat geschah zwischen Mittwochabend 21.00 Uhr und Donnerstagmorgen 05.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Unfallflucht

Ein Schaden von 300 Euro ist gestern Mittag gegen 13.00 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Sontra am Niedertor an einem geparkten schwarzen VW Passat entstanden. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte hier beim Rangieren den VW Passat am hinteren Stoßfänger touchiert und hatte anschließend den Unfallort unerlaubt verlassen. Zeugen hatten den Unfall offenbar beobachtet, wonach als Verursacher der Fahrer eines braunen Opel Mokka in Frage kommt. Weitere Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau ermitteln in einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau zugetragen haben soll. In besagten Zeitraum hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein-oder Ausparken einen geparkten blauen VW Polo im Bereich des vorderen, linken Stoßfängers beschädigt. Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Wildunfall

Am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr hat ein 42-Jähriger aus Tiefenort mit einem Klein-Lkw ein Reh erfasst, als er auf der B 451 zwischen Spangenberg und Hessisch Lichtenau unterwegs war. Das Tier lief nach der Kollision davon, am Lkw entstand ein Schaden von 500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Pkw gestreift; Schaden 900 Euro

Ein 56-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat gestern Mittag gegen 12.25 Uhr in der Walburger Straße in Witzenhausen aus Unachtsamkeit einen geparkten Pkw gestreift. Der Mann wollte offenbar unmittelbar hinter dem geparkten Fahrzeug nach rechts abbiegen und touchierte dabei das stehende Fahrzeug. Der entstandene Schaden wird bei dem Verursacher auf 100 Euro, bei dem geparkten Auto auf 800 Euro beziffert.

Herabfallender Backstein von Lkw beschädigt Pkw im Gegenverkehr; Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Die Polizei in Witzenhausen berichtet von einem Unfallhergang vom Mittwochnachmittag. Demnach war gegen 13.40 Uhr eine 36-jährige Autofahrerin aus Kassel auf der Bundesstraße B 451 von Wickenrode in Richtung Großalmerode unterwegs, als der Frau im Bereich einer Kurve ein mit Backsteinen beladener Klein-Lkw entgegenkam. Von dessen offener Ladepritsche sei dann ein Backstein heruntergefallen und gegen die Fahrertür am Pkw der Frau geprallt, wodurch ein Schaden von 300 Euro entstand. Der Lkw, zu dem nichts weiter bekannt ist, setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Die Polizei in Witzenhausen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt gegen den unbekannten Fahrer des Lkw`s wegen Unfallflucht. Hinweise erbitten die ermittelnden Kollegen der Polizei Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

54-jähriger Autofahrer verursacht Unfall; neben dem Unfall nimmt die Polizei auch Ermittlungen wegen Beleidigung im Straßenverkehr, Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung auf

Ein 54-jähriger Autofahrer aus Fuldatal hat nach Berichten der Witzenhäuser Polizei zu Folge gestern Nachmittag um kurz nach 16.00 Uhr durch starkes Abbremsen ohne zwingenden Grund einen Unfall verursacht. Der Mann war auf der B 80 von Witzenhausen in Richtung Gertenbach unterwegs und hatte nach derzeitigem Ermittlungsstand zunächst offenbar mehrfach versucht, einen vor ihm fahrenden Pkw eines 34-Jährigen aus Neu-Eichenberg zu überholen. Diesem soll er zuvor mehrfach dicht aufgefahren sein. Als der 34-Jährige seinerseits dann von der B 80 nach rechts in die Mündener Straße Richtung Gertenbach abbiegen wollte und dies vor der Einmündung dann mittels Fahrtrichtungsanzeiger ankündigte, überholte der 54-Jährige noch den Pkw des 34-Jährigen, was diesen dazu veranlasst haben soll, dem 54-jährigen Fahrer den ausgestreckten Mittelfinger zu zeigen. Daraufhin scherte der 54-Jährigen nach dem Überholvorgang unmittelbar wieder vor dem Fahrzeug des 34-Jährigen ein, bremste scharf ab, so dass der 34-Jährige seinerseits nicht mehr anhalten konnte und auf den Pkw des 54-Jährigen auffuhr. Am Auto des 54-jährigen Verursachers entstand laut Unfallbericht ein Schaden von 1500 Euro, am Pkw des 34-Jährigen beläuft sich der Schaden auf ca. 800 Euro. Eine 55-jährige Mitfahrerin im Pkw des 34-Jährigen zog sich bei dem Bremsmanöver eine längere Schnittwunde am Unterarm durch umherfallende Metall- und Sperrholzplatten zu. Die Frau wurde später mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Göttingen verbracht. Neben den Unfallermittlungen muss sich der 54-Jährige zudem wegen Nötigung im Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung und der 34-Jährige wegen Beleidigung im Straßenverkehr verantworten.

22-jährige Frau beschädigt Streifenwagen und klaut Kennzeichen

Eine 22-Jährige aus Plön wird verdächtigt, am Mittwochabend gegen 23.05 Uhr auf dem Gelände der Polizeistation in Witzenhausen gegen die Außenspiegel von zwei dort abgestellten Streifenwagen getreten zu haben und anschließend auch drei der amtlichen Kennzeichen geklaut zu haben. Die Frau flüchtete nachdem sie von den diensthabenden Beamten bemerkt worden war, konnte im Zuge einer sofortigen Nacheile dann aber im unmittelbaren Nahbereich der Polizeistation vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam verbracht werden. Gegen die junge Frau, die bei der Tatausführung unter Alkoholeinfluss (lt. Atemalkoholtest über 1 Promille) stand und außerdem ein Messer mit sich führte, wird nun wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt. Die geklauten Kennzeichen konnten später wieder aufgefunden werden. Der angerichtete Schaden an den Streifenwagen wird auf etwa 800 Euro beziffert.

