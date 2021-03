Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 24.03.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Hütte; Schaden 2500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Nachträglich angezeigt wurde eine Sachbeschädigung in der Schlierbachstraße in Oberdünzebach. Hier haben unbekannte Täter zwischen Dienstag dem 09.03.2021, 18.00 Uhr und Freitag dem 12.03.2021, 09.00 Uhr, eine Sitzbank an einer Hütte beim Mehrgenerationenplatz nahe der Sporthalle mit grüner Farbe besprüht und dazu die Bank angesägt und beschädigt. Außerdem wurde ein Regenfallrohr mutwillig beschädigt. Den Schaden wird insgesamt auf 2500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Bahnanlage; Schaden 1000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Sachbeschädigung in Waldkappel-Bischhausen in der Gemarkung Dassbach. Hier haben Unbekannte am Montag in der Zeit von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr an der Bahnanlage des "Vereins zum Erhalt von Signal- und Sicherungstechnik" insgesamt 30 sog. Porzellanisolatoren beschädigt, die an drei Freileitungsmasten befestigt waren. Der angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Batterie aus Pkw geklaut; Schaden 250 Euro; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz unterhalb der Burg Ludwigstein an der B 27 nahe der Ortslage Oberrieden haben Unbekannte eine Varta-Autobatterie im Wert von 200 Euro aus einem schwarzen Audi A 6 geklaut. Die Tat geschah offenbar zwischen Dienstag, 16.03.2021, 20.00 Uhr und Montag, 22.03.2021, 04.00 Uhr. Durch den Diebstahl richteten die Täter zudem Sachschaden in Höhe von 50 Euro an. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05542/927943-0 entgegen.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Eine 43-jährige Frau aus Eschwege hat am Dienstagabend gegen 18.25 Uhr unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht. Die Frau stand mit ihrem Pkw zunächst an der Ampelkreuzung Schlossplatz von der Reichensächser Straße kommend. Noch während der Rotphase wollte die Frau offenbar mit ihrem Pkw zurücksetzen, um dann nach rechts in die Straße "An den Anlagen" einzubiegen. Dabei übersah sie dann aber den hinter ihr haltenden Pkw einer 19-Jährigen aus Großbartloff. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt über 2000 Euro. Die zu dem Unfall hinzugerufenen Beamten der Polizei Eschwege bemerkten den alkoholisierten Zustand der 43-Jährigen und unterzogen der Frau einem Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille, der im Anschluss dann eine Blutentnahme im Krankenhaus zur Folge hatte. Neben dem verursachten Unfall muss sich die Frau nun auch wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall unter Alkoholeinfluss

Bei einem Auffahrunfall auf der L 3238 um kurz vor 02.00 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, stellte sich heraus, dass einer der Beteiligten unter Alkoholeinfluss stand. Zu der besagten Uhrzeit waren eine 19-Jährige und ein 36-Jähriger, beide aus Großalmerode stammend, in ihren Pkw`s hintereinander auf der L 3238 von Uengsterode in Richtung Laudenbach unterwegs. Als die vorausfahrende 19-Jährige aufgrund eines Wildwechsels abbremsen musste, erkannte dies der 36-Jährige zu spät und fuhr auf den Wagen der jungen Frau auf. An beiden Fahrzeugen entstanden dadurch Beschädigungen in noch unbekannter Höhe. Die zu dem Unfall entsandten Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau stellten bei dem 36-Jährigen Anzeichen für Alkoholgenuss fest. Ein Atemalkoholtest mit einem Wert von deutlich über 2,5 Promille brachte dann Gewissheit, so dass sich der Mann im Anschluss auch einer Blutentnahme unterziehen musste. Neben dem verursachten Unfall muss der 36-jährige Fahrer sich nun auch wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.

Wildunfall

Am Dienstagmorgen gegen 05.30 Uhr erfasste ein 46-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf einen Hirsch, als er auf der L 3238 von Laudenbach in Richtung Velmeden unterwegs war. Das Tier verendete bei dem Zusammenstoß, an dem Fahrzeug entstand bei dem Unfall ein Schaden von 2500 Euro.

Unfall beim Abbiegen; Schaden 6000 Euro

Am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr hat ein 80-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen und dadurch einen Unfall verursacht. Der 80-Jährige wollte in Hessisch Lichtenau von der Werkstraße nach links in die Straße "Schöne Aussicht" abbiegen, übersah dabei allerdings einen auf der Werkstraße ihm entgegenkommenden 33-jährigen Autofahrer aus Großalmerode. An beiden Autos entstand jeweils ein Schaden von 3000 Euro.

Holzlasur und andere flüssige Abfallstoffe illegal entsorgt; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben zwischen Hirschhagen und Friedrichsbrück auf einem geschotterten Waldweg, etwa 500 Meter hinter der Jugendherberge, insgesamt 7 Kanister u.a. mit Holzlasur, Poolreiniger und Tiefengrund illegal entsorgt. Festgestellt wurden die Gegenstände am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr. Ins Erdreich ist nach dem vorliegenden Polizeibericht nichts eingedrungen. Die Polizei in Hessisch Lichtenau ermittelt nun wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen und sucht Zeugen. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Heizöl-Lkw beschädigt Metallpfosten

Gegen 12.00 Uhr hat am Dienstagmittag ein aus Witzenhausen stammender 79-jährige Fahrer eines Heizöl-Lkw`s einen Metallpfosten am linken Fahrbahnrand gestreift, als er in Gertenbach nach einer Lieferung rückwärts aus der Straße "Am Kirchhof" ausparken wollte. An dem Pfosten und dem Lkw entstand jeweils leichter Sachschaden in Höhe von 70 Euro (Pfosten) und 500 Euro (Lkw).

Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss; Polizei ermittelt wegen Ordnungswidrigkeit

Wegen einer Ordnungswidrigkeit muss sich ein 55-Jähriger aus Witzenhausen verantworten, der am Dienstagnachmittag in alkoholisiertem Zustand mit einem Roller in Witzenhausen in der Straße An der Bohlenbrücke unterwegs war. Beamten der Polizei Witzenhausen waren dem Mann gefolgt und hatten ihn dann einer Kontrolle unterzogen. Ein um kurz nach 17.00 Uhr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 0,5 Promille, der damit im Bereich einer Ordnungswidrigkeit liegt. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss ein.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

