POL-ESW: Pressebericht 23.03.2021

Eschwege (ots)

Wildunfall

Die Beamten der Eschweger Polizei haben einen Wildunfall aufgenommen, bei dem eine 27-jährige Autofahrerin aus Treffurt heute Morgen um kurz nach 06.00 Uhr auf der B 250 zwischen Treffurt und Wanfried mit einem Reh kollidierte. Das Tier verendete bei dem Zusammenstoß, am Pkw der Frau entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.

Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Montagmittag ist zwischen 12.10 Uhr und 14.45 Uhr im Ginsterweg ein geparkter roter VW Polo beschädigt worden. Gegen den flüchtigen Unfallverursacher ermittelt die Polizei in Eschwege wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Unbekannte Täter brechen Münzautomaten an SB-Waschanlage auf; Polizei sucht Zeugen

In der Straßburger Straße in Eschwege haben unbekannte Täter auf dem Gelände einer SB-Waschanlage drei Münzautomaten der dort befindlichen Staubsaugereinrichtungen gewaltsam aufgebrochen und das darin enthaltene Münzgeld geklaut. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntagabend 19.30 Uhr und Montagmorgen 09.50 Uhr. Die Höhe des Stehlguts wird auf insgesamt 400 Euro beziffert. Der entstandene Sachschaden an den Automaten wird mit etwa 1000 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Haustür; Schaden 250 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am Montagnachmittag haben Unbekannte zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr in der Schlesier Straße in Hessisch Lichtenau den Glaseinsatz einer Hauseingangstür an einem Einfamilienhaus beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von 250 Euro. Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Smartphone; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Witzenhausen vermeldet aktuell Ermittlungen wegen eines Smartphone-Diebstahls. Am Montagabend zeigte eine 15-jährige Schülerin bei der Polizei an, dass ihr am Montagnachmittag ein Huawei-Smartphone Mate 20 Pro entwendet worden sei. Die Geschädigte hatte sich eigenen Angaben zu Folge gegen 15.45 Uhr im Eingangsbereich der UNI-Witzenhausen in der Steinstraße aufgehalten. Das Mädchen saß zunächst auf einer Treppe, wo sie ihr Mobiltelefon ablegte, beim Weggehen dann aber vergaß. Etwa 5 Minuten später fiel ihr das Fehlen ihres Smartphones auf. Bei der anschließenden Absuche konnte sie das Smartphone aber nicht mehr auffinden. Das Telefon hat einen Zeitwert von ca. 200 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und hofft auf Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell