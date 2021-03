Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 22.03.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfälle

Eine 25-jährige Autofahrerin aus Waldkappel ist am Samstagabend gegen 21.45 Uhr mit einem nicht näher beschriebenen Wildtier zusammengestoßen, als sie auf der L 3227 zwischen Friemen und Mäckelsdorf unterwegs war. Das Tier verendete bei dem Unfall, am Auto der Frau entstand ein Schaden von 800 Euro.

Auf der L 3404 zwischen Reichensachsen und Oberhone hat am Sonntagabend gegen 21.55 Uhr eine 65-jährige Autofahrerin aus Eschwege einen Rehbock erfasst. Der Rehbock rappelte sich später wieder auf und entfernte sich von der Unfallstelle, am Auto der Frau entstand ein Schaden von 600 Euro.

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Rotenburg a. d. Fulda hat am frühen Montagmorgen gegen 05.20 Uhr ein Wildschwein auf der B 249 zwischen Frieda und Wanfried erfasst. Das Tier verendete später, am Auto des jungen Mannes entstand ein Schaden von 3000 Euro.

Alleinunfall; Radfahrer stürzt und verletzt sich

Ein 35-jähriger Fahrradfahrer aus Eschwege ist am Montagmorgen gegen 06.50 Uhr auf einem abschüssigen Radweg, parallel zur Landesstraße L 3244, zwischen Oberdünzebach und Eschwege ohne Fremdeinwirkung mit seinem E-Bike zu Fall gekommen und hat sich dabei noch nicht näher bekannte Verletzungen zugezogen. Der Mann wurde zur ärztlichen Versorgung mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus nach Eschwege gebracht.

Unfallflucht

Nachdem ein 69-jähriger Mann aus Erlensee am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr mit einem Wohnmobil beim Rangieren in eine Parklücke zwei Autos beschädigt haben soll, ohne sich als Verursacher um weiteres zu kümmern, ermittelt die Polizei in Eschwege jetzt wegen Verkehrsunfallflucht. Der Vorfall geschah in der Oderstraße in Eschwege. Zeugen waren auf den Vorfall aufmerksam geworden und hatten die Polizei in Kenntnis gesetzt. Zur Schadenshöhe ist noch nichts weiter bekannt.

Unfall im Kreisverkehr; Verkehrsteilnehmer ohne Versicherungsschutz unterwegs

Zu einem Unfall im Kreisverkehr am Bahnhof kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 01.35 Uhr. Ein 61-jähriger Autofahrer aus Großbartloff missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr von der Bahnhofstraße kommend einen vorfahrtberechtigten 27-Jährigen aus Eschwege, der zuvor von der Max-Woelm-Straße kommend in den Kreisverkehr eingefahren war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw`s, an denen jeweils Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Die den Unfall aufnehmenden Beamten leiteten im Rahmen der Unfallaufnahme parallel allerdings auch noch Ermittlungen gegen die Fahrzeughalterin vom Pkw des 27-Jährigen ein, da dessen benutzter Pkw zum Zeitpunkt des Unfalls nicht ausreichend haftpflichtversichert war.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unbekannte entsorgen mehrere Kanister mit Altöl; insgesamt ca. 150 Liter; Polizei ermittelt wegen Umweltstraftat

Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat Ermittlungen wegen des Unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen, nachdem den Beamten am Sonntagmittag zwei Örtlichkeiten bekannt wurden, an denen Unbekannte mehrere Kanister mit Altöl abgelagert haben. Im Bereich Hopfelde, nahe der Landesstraße L 3147 gegenüber der Zufahrt "Im Bruchbach", sind durch Unbekannte zwei große Kanister mit jeweils 60 Litern Altöl abgestellt worden. Im weiteren Verlauf der L 3147 nach der Ortschaft Hollstein wurden im Abstand von wenigen Metern insgesamt nochmal drei Kanister mit jeweils etwa 10 Litern Altöl aufgefunden. Gemeldet wurde der Vorfall am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr von mehrerer. Hinweise nimmt hier die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben von einem gelben Renault Twingo das hintere amtliche Kennzeichen KS-LA 392 geklaut. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Nordbahnhofstraße in der Nähe des Bahnhofs geparkt. Die Tat passierte am Sonntag zwischen 10.45 Uhr und 15.10 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell