POL-ESW: Einbrüche aufgeklärt

Eschwege (ots)

In der Nacht vom 08./09.03.21 ereignete sich im "Gut Friedrichsruh" in der Gemarkung von Eschwege ein Einbruch, der damals aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht wurde. In der Nacht drangen zu dem Zeitpunkt unbekannte Täter in ein Büro zum Nachteil "Aufwind" ein. An der Örtlichkeit findet auch ein Wohn- und Betreuungsangebot für junge Erwachsene statt. Bei dem Einbruch wurden unter anderem vier Laptops, ein Bluetooth-Lautsprecher, zwei ältere Fahrräder und zwei Falschen Schnaps entwendet. Der Schaden wurde mit ca. 2500 EUR angegeben. Im Zuge der ersten Ermittlungen richtete sich ein Tatverdacht gegen einen 23-Jährigen aus Eschwege. Bei den weiteren Ermittlungen richtete sich ein weiterer Tatverdacht gegen einen 33-Jährigen aus Eschwege und einen 22-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurden entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse beantragt, die nun vollstreckt wurden. Dabei konnten neben den zwei Flaschen Schnaps auch der Bluetooth-Lautsprecher sichergestellt werden. Ein aufgefundener Laptop konnte einem Einbruch, ebenfalls im "Gut Friedrichsruh", zugeordnet werden, der sich bereits an dem Wochenende 21-23.08.20 ereignet hat. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Pressestelle PD Werra-Meißner

