POL-ESW: Pressebericht vom 18.03.21

Pressebericht vom 18.03.21

Versuchter Einbruch in Werkstatt

In Wehretal-Reichensachsen versuchte unbekannte Einbrecher in der vergangenen Nacht eine Lagerhalle aufzubrechen. Hierzu begaben sich der oder die Täter auf das Firmengelände "Im Lindenhof", wo das Zufahrtstor gewaltsam geöffnet wurde. Der Versuch die Tür zur Lagerhalle zu öffnen scheiterte, so dass es beim Sachschaden von ca. 1000 EUR blieb. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Gefährliche Körperverletzung - häusliche Gewalt

Um 23:10 Uhr wurde gestern Abend die Eschweger Polizei informiert, nachdem es in einem Eschweger Stadtteil zu einer Auseinandersetzung kam, bei der ein 36-Jähriger durch zwei Messerstiche leicht verletzt wurde. Seine zur Tatzeit stark alkoholisierte 32-jährige Lebensgefährtin hat im Verlauf einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit einem Messer in die Wade sowie in den Unterarm des Mannes gestochen, die eine ärztliche Behandlung erforderlich machten. Auf Anordnung der zuständige Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme bei der 32-Jährigen angeordnet. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,6 Promille.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Abbiegen

Im 05:17 Uhr befuhr heute früh ein 58-Jähriger aus Hessisch Lichtenau die Industriestraße/ Biegenstraße in Hessisch Lichtenau und beabsichtigte nach links in die Hopfelder Straße abzubiegen. Beim Abbiegen streifte der Pkw einen im Kreuzungsbereich stehenden Pkw auf der gesamten linken Fahrzeugseite, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Der wartende Pkw wurde von einer 29-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren.

Auffahrunfall I

Am gestrigen Abend, um 18:15 Uhr, befuhr eine 35-Jährige aus Hessisch Lichtenau die L 3225 von Hessisch Lichtenau in Richtung Fürstenhagen. In der Zufahrt zur Anschlussstelle der A 44 (Hessisch Lichtenau-West) musste sie verkehrsbedingt an dem dort aufgestellten Stop-Schild anhalten. Dies bemerkte die nachfolgende 19-Jährige aus Hessisch Lichtenau zu spät und fuhr mit ihrem Pkw leicht auf. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 500 EUR; die 35-Jährige klagte zudem über Schmerzen im Nackenbereich.

Auffahrunfall II

Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Nieste befuhr am gestrigen Nachmittag, um 14:14 Uhr, die B 451 von Großalmerode in Richtung Trubenhausen. In entgegengesetzter Fahrtrichtung stand zu dieser Zeit ein Lkw am Fahrbahnrand, an dem ein entgegenkommendes Fahrzeug vorbeifuhr und somit dem 40-Jährigen entgegenkam. Daraufhin bremste der 40-Jährige sein Auto ab, was die nachfolgende 51-Jährige aus Großalmerode zu spät registrierte und auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls war deren Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

