POL-ESW: Unfall mit Lkw fordert einen Schwerverletzten

Eschwege (ots)

21.000 Euro Sachschaden und ein Schwerverletzter sind die Folgen eines Unfalls, der sich gestern Mittag auf der L 3238 ereignet hat. Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 64-Jähriger aus Hohengandern mit seinem Pkw die Leipziger Straße in Walburg. Im Einmündungsbereich zur L 3238 beabsichtigte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Velmeden fortzusetzen. Dabei übersah er den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Sattelzug, der von einem 54-Jährigen aus Morschen gefahren wurde. Durch die Wucht des Aufpralls im Einmündungsbereich wurde der Pkw über die Schutzplanke geschleudert, wo er im angrenzenden Graben auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Der 64-Jährige musste durch die Kräfte der angeforderten Feuerwehren aus seinem Auto geborgen werden. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er anschließend in das Krankenhaus geflogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Folgeunfall beim Wenden

Während der Sperrung der L 3238 im Rahmen der Unfallaufnahme befand sich ein 52-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Lkw in dem Stau. Der 52-Jährige beabsichtigte nun zu wenden und setzte dafür sein Fahrzeug zurück. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinter stehenden Pkw, der von einem 81-Jährigen aus Einbeck gefahren wurde. Der Unfall ereignete sich um 13:05 Uhr; der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

