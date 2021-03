Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 17.03.2021

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Am späten Dienstagnachmittag hat ein Autofahrer beim Ausparken auf dem Gelände der Klinik Werra-Meißner in Eschwege im Bereich des Eingangs zum Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie ein abgestelltes Fahrrad übersehen und ist dagegen gefahren. Dabei entstand an dem Rad ein Schaden von 80 Euro. Der Autofahrer fuhr unvermittelt weiter, Zeugen beobachteten jedoch den Vorfall und konnten Hinweise auf den Verursacher geben, gegen den die Polizei in Eschwege jetzt wegen Unfallflucht ermittelt.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Diebstahl nur vorgetäuscht; Elektrorollstuhl wurde nicht geklaut

Wegen Vortäuschen einer Straftat muss sich ein 62-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf verantworten, der letzte Woche den Diebstahl eines Elektrorollstuhls bei der Polizei in Bad Sooden-Allendorf angezeigt hatte (s. PM vom 11.03.2021, 14:18 Uhr). Wie sich während der Ermittlungen zu dem angeblichen Diebstahl jedoch herausstellte, war der Rollstuhl nicht geklaut worden, sondern von dem Eigentümer, ein Sanitätshaus, wieder abgeholt worden, weil der 62-Jährige offene Rechnungen zu dem Rollstuhl nicht beglichen hatte. Gegen den 62-Jährigen wird jetzt wegen des Vortäuschens einer Straftat ermittelt.

Polizei Sontra

Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Eine beschädigte Leitplanke mit einem Schaden von 1150 Euro hat die zuständige Straßenmeisterei jetzt als Unfallflucht bei der Polizei in Sontra zur Anzeige gebracht. Auf der B 400 zwischen Breitau und Ulfen hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen dem 26.02.2021, 16.00 Uhr und dem 02.03.2021, 16.00 Uhr die Schutzplanke beschädigt. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Fahrradfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Am Dienstagmittag gegen 13.00 Uhr musste ein 32-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen beim Einbiegen von der Stubenstraße nach rechts in die Straße An der Bohlenbrücke einem Fahrradfahrer ausweichen. Der Fahrradfahrer kam von der Straße An der Bohlenbrücke, überquerte dann die Kreuzung in Richtung Brückenstraße, wobei er verkehrswidrig auf die Gegenfahrbahn fuhr und den einbiegenden Autofahrer nicht beachtete. Der 32-Jährige kam beim Ausweichen von seiner Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonvorsprung. Dabei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der unbekannte Radfahrer, zu dem keine weitere Beschreibung vorliegt, fuhr einfach weiter, so dass die Polizei in Witzenhausen gegen den verantwortlichen Radfahrer jetzt wegen Unfallflucht ermittelt. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Unfall beim Ausparken

Ein 18-Jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat gestern Mittag gegen 13.15 Uhr ein Fahrzeug beschädigt, als er in Witzenhausen in der Straße Auf den Hecken aus einer Parklücke fuhr. Dabei entstand bei dem Verursacher ein Schaden von 500 Euro, das geparkte Auto wurde mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

