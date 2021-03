Polizei Eschwege

POL-ESW: Die Polizei in Witzenhausen ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung; die ermittelnden Beamten bitten um Hinweise zu einem mutmaßlich geschädigten bis dato aber unbekannten Schüler

Polizei Witzenhausen

Den Beamten der Polizei in Witzenhausen wurde ein Vorfall angezeigt, wonach es am 12. März in Witzenhausen zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen sein soll.

An diesem frühen Freitagmorgen hatte ein Autofahrer gegen 06.56 Uhr beobachtet, wie in der Ermschwerder Straße in Fahrtrichtung Schützenstraße ein schwarzer Audi Avant A 6 unterwegs war. Im Bereich Ermschwerder Straße Haus Nummer 55 überquerte dann offenbar ein Schüler von rechts nach links die Straße auf einem Fußgängerüberweg. Das führte dann dazu, dass der eigentlich wartepflichtige schwarze Audi A 6 dem auf dem Zebrastreifen befindlichen Schüler nach rechts auswich und dabei ein Stück über den Gehweg fahren musste. Der Schüler machte seinerseits noch ein paar schnelle Schritte, damit es nicht zur Kollision mit dem Auto kam.

Nach den weiteren Angaben des Zeugen fuhr der Pkw dann mit unvermittelter Geschwindigkeit weiter und bog später auf die B 451 ab. Bei dem Fahrer des Audi soll es sich der Beschreibung nach um einen Mann von ca. 40-45 Jahren handeln, der grau melierte und an den Seiten kurz geschorene Haaren hat. Anhand des abgelesenen Kennzeichens laufen derzeit Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer, der sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten muss.

Die Beamten in Witzenhausen suchen aber weitere Zeugen des Vorfalls. Insbesondere ist hier von Bedeutung, welcher Schüler zum Zeitpunkt des Vorfalls den Fußgängerüberweg in der Ermschwerder Straße überquert hat. Es soll sich der Beschreibung nach um einen ca. 10-12-jährigen Jungen gehandelt haben, der zum Zeitpunkt des Vorfalls eine rote Mütze oder Kapuze als Kopfbedeckung trug.

Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

