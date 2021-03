Polizei Eschwege

POL-ESW: Unbekannte öffnen Propangasflasche im Lebensmittel-Discounter; Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr

Eschwege (ots)

Einen gemeinschaftlichen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gab es am Montagnachmittag gegen 17.00 Uhr in der Dünzebacher Straße in Eschwege. Der Marktleiter des dortigen Aldi-Lebensmittelmarktes hatte die Feuerwehr wegen des Auftretens von Gasgeruch verständigt, der von Kunden innerhalb des Marktes festgestellt worden war.

Die Kunden wurden daher vorsorglich aus dem Markt geleitet, die Einsatzkräfte der Feuerwehr untersuchten anschließend das Gebäude hinsichtlich einer möglichen Ursache und belüfteten die Räumlichkeiten. Letztlich stellte sich heraus, dass Unbekannte offenbar eine im Verkauf befindliche Propan-/Butangasflasche in Spraydosengröße vorsätzlich und unsachgemäß geöffnet hatten, so dass das darin befindliche Gas in die Verkaufsräume entweichen konnte.

Diesbezüglich hat die Polizei nun weitere Ermittlungen hinsichtlich des Herbeiführens einer Brandgefahr aufgenommen. Zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen von Menschen kam es bei dem Vorfall nach den der Polizei vorliegenden Erkenntnissen nicht.

Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell