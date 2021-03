Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 15.03.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Hase von Auto erfasst

Ein 34-jähriger Autofahrer aus Frankfurt/M. hat einen Hasen erfasst, als er gestern Abend gegen 23.30 Uhr auf dem Langenhainer Weg (L 3424) zwischen Eschwege und Langenhain unterwegs war. Etwa in Höhe der Pferderanch überquerte das Tier unvermittelt die Fahrbahn, so dass der 34-Jährige nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Das verletzte Tier musste später von seinen Leiden erlöst werden. Ob an dem Auto bei dem Zusammenprall ein Schaden entstanden ist, steht noch nicht fest.

Polizei Sontra

Autofahrer kollidiert mit Waschbär

Ein 33-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend gegen 21.05 Uhr mit einem Waschbären kollidiert. Der Mann war auf der Kreisstraße K 28 von Lindenau in Richtung Sontra unterwegs, als das Tier die Fahrbahn überquerte. Nach dem Unfall lief der Waschbär in ein angrenzendes Waldstück, an dem Pkw entstand ein Frontschaden in Höhe von 1000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Witzenhausen ermittelt aktuell gegen einen unbekannten Lkw-Fahrer, der in der Straße Am Johannisberg in Witzenhausen bei der Zufahrt oder Ausfahrt zu einem Seniorenheim eine Straßenlaterne beschädigt haben soll. Aufgenommen hat die Polizei den Unfall am Samstagmorgen um kurz nach 10.00 Uhr. Die Unfallzeit kann aber nach Rücksprache mit den Mitarbeitern der Stadtwerke schon einige Tage zurückliegen. Der Schaden an der Laterne ist noch nicht abschließend beziffert. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Ast fliegt durch Unwetter gegen fahrenden Pkw; Schaden 500 Euro

Am Samstagabend ist einem 49-jährigen Autofahrer aus Witzenhausen gegen 19.40 Uhr durch die stürmische Witterung ein schwerer Ast vor die Fahrzeugfront geschleudert worden, so dass an dem Pkw ein Frontschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstanden ist. Der Vorfall passierte, als der Mann auf der L 3237 von Witzenhausen in Richtung Kleinalmerode unterwegs war.

Diebstahl von Geldbörse; Polizei sucht Zeugen

Einer 68-jährigen Frau aus Witzenhausen ist am Samstagmorgen das Portmonee geklaut worden, als die Frau gegen 10.30 Uhr im Aldi-Mark in Witzenhausen An der Bohlenbrücke zum Einkaufen war. Das Portmonee hatte die Frau in einer Handtasche verstaut, die Handtasche hing an einem Einkaufswagen. Als die Frau die Tasche offenbar kurz unbeaufsichtigt ließ, griffen die unbekannten Diebe zu. Der Stehlschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am Samstagabend in Witzenhausen An der Schlagd an die Wand eines Toilettenhäuschens mit schwarzer Sprühfarbe die Figur eines Pandabären mit zwei Pistolen aufgesprüht. Der Schaden wird auf 50 Euro taxiert. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

