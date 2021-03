Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 12.02.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall (1)

Eine 37-jährige Autofahrerin aus Effelder erfasste am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr ein Reh, als sie aus Richtung Treffurt kommend von der B 250 nach rechts auf die Landesstraße L 3244 in Richtung Wendehausen abgebogen war. Das Reh überlebte den Aufprall nicht, das Auto der Frau wurde mit einem Schaden von 1000 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Wildunfall (2)

Heute Morgen gegen 06.50 Uhr kollidierte ein 39-jähriger Autofahrer aus Wildeck mit einem Reh, als er auf der B 452 von Reichensachsen in Richtung Rondell/Anschlussstelle B 27 unterwegs war. Das Tier verendete bei dem Zusammenprall, am Fahrzeug entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung in der Adam-von-Trott-Schule; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben bei der Adam-von-Trott-Schule in Sontra in einer Jungentoilette eine Tür beschädigt und einen Wasserhahndrehknopf abmontiert und mitgenommen. Die Polizei in Sontra hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden liegt bei insgesamt 300 Euro. Der Vorfall geschah am Mittwoch in der Zeit von 08.00 Uhr und 15.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Verkehrsunfall beim Ausparken; Schaden 1000 Euro

Gegen 12.50 Uhr ist gestern Mittag eine 63-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf beim Rückwärtsausparken von einem Grundstück in der Waldisstraße gegen das Kurierfahrzeug eines Essenslieferdienstes gestoßen. Dabei entstand an den beiden Autos ein Schaden von je 500 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Metall-/Schrottdiebstahl; Schaden 200 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Trubenhausen in der Straße Zum Breiten Tal aus einem Container ca. drei m³ Metallschrott im Wert von 200 Euro geklaut. Der Vorfall passierte am gestrigen Donnerstagmorgen zwischen 09.00 Uhr und 09.20 Uhr. Die unbekannten Täter waren offenbar mit einem weißen Kastenwagen unterwegs. Zu den Tätern bzw. dem verwendeten Fahrzeug liegen jedoch keine weiteren Informationen vor. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Zusammenstoß zwischen Bus und Pkw im Begegnungsverkehr

Am Donnerstagnachmittag gegen 17.00 Uhr kam es zu einem Unfall im Begegnungsverkehr zwischen einer 30-jährigen Frau aus Großalmerode, die mit einem Kraftomnibus auf der Landesstraße 3237 von Witzenhausen in Richtung Kleinalmerode unterwegs war und einer 64-jährigen Autofahrerin aus Witzenhausen, die in der Gegenrichtung unterwegs war. Offenbar hatte die Autofahrerin in einer langgezogenen Linkskurve den Kurvenbereich etwas geschnitten und geriet auf die Gegenfahrbahn, so dass es bei der Begegnung mit dem Bus zu einer seitlichen Berührung kam. An beiden Fahrzeugen entstand dabei geringer Schaden an der jeweils linken Fahrzeugseite, der noch nicht abschließend beziffert ist.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

