Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 11.03.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Auf der K 40 zwischen Abterode und Wolfterode ist eine 30-jährige Autofahrerin aus Eschwege am Mittwochmorgen um kurz vor 09.00 Uhr mit einem Reh kollidiert. Das verletzte Tier entfernte sich nach dem Zusammenstoß, an dem Auto entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

In Wanfried haben Unbekannte von einem Firmenfahrzeug die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-HK 252 geklaut. Die Tat geschah in der Schulstraße zwischen gestern Abend 18.00 Uhr und heute Morgen 05.45 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Tür eingetreten; Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizei in Eschwege ermittelt gegen einen 48-jährigen Mann aus Eschwege, der am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr im Gebäude eines Friseurbetriebes am Nikolaiplatz in Eschwege randaliert und dabei die Tür zum Waschraum eingetreten haben soll. Dadurch war ein Schaden von 250 Euro entstanden. Der Täter flüchtete zunächst, konnte aber anhand einer Personenbeschreibung schnell ausfindig gemacht werden. Zu den Motiven des Mannes, der sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten muss, ist nichts weiter bekannt.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Hasen ist eine 56-jährige Autofahrerin aus Sontra kollidiert, als sie am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr auf der B 7 von Datterode in Richtung Wichmannshausen unterwegs war. Das Tier lief nach dem Zusammenprall davon, an dem Auto entstand leichter Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Polizei Witzenhausen

Hund überfahren

Ein 63-jähriger Autofahrer aus Wehretal hat am Mittwochmittag gegen 12.20 Uhr auf der B 451 zwischen Witzenhausen und Hundelshausen einen frei laufenden Hund erfasst, der dadurch tödlich verletzt wurde. Der Hund war offenbar unangeleint und ohne Begleitperson auf die Fahrbahn gelaufen, wo ihn der 56-Jährige trotz eines sofortigen Bremsmanövers erfasst hatte. Der aus Witzenhausen stammende 48-jährige Hundebesitzer konnte später ausfindig gemacht werden. An dem Pkw entstand bei dem Unfall ein Frontschaden in Höhe von 600 Euro.

Körperverletzung, Häusliche Gewalt

In Witzenhausen mündeten familiäre Streitigkeiten im Verlauf des gestrigen Abends in körperlichen Übergriffen, die dann schließlich auch einen Polizeieinsatz zur Folge hatten. Die Beamten der Polizei Witzenhausen ermitteln nach dem besagten Vorfall wegen Körperverletzung gegen einen 37-Jährigen Mann, der seine gleichaltrige Ehefrau und deren jugendliche Tochter angegriffen haben soll. Der Mann zeigte im Gegenzug allerdings auch seine Frau an, zuerst übergriffig geworden zu sein. Ernsthaft verletzt wurde aber offenbar keiner der Beteiligten. Die Beamten sorgten für eine räumliche Trennung der Beteiligten. Weiteres zum genauen Ablauf der körperlichen Auseinandersetzung müssen jetzt die Ermittlungen ergeben.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell