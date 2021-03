Polizei Eschwege

POL-ESW: Enkeltrick

Eschwege (ots)

Erneut kommt es im Werra-Meißner-Kreis vermehrt zu betrügerischen Anrufen im Zusammenhang mit Schockanrufen / Enkeltrick.

Am gestrigen Dienstagvormittag wurde eine 83-Jährige aus Sontra angerufen, wo sich eine Frau meldete, die sich als Enkelin ausgab und erklärte bei einem Verkehrsunfall eine Person überfahren zu haben. Die Angerufene ließ sich aber nicht hinters Licht führen und fragte nach Details, weiterhin gab sie an, die Polizei einschalten zu wollen, so dass das Gespräch abrupt beendet wurde.

In Witzenhausen wurde gestern, um 13:15 Uhr, ein 80-Jähriger angerufen. Auch hier gab sich die Anruferin als Enkelin aus und erklärte ebenfalls einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Sie sei bei der Staatsanwaltschaft, die eine Kaution von 20.000 EUR fordere. Der Angerufene gab an, dass er über so viel Geld nicht verfüge, so dass auch dieses Gespräch beendet wurde.

Aktuell wurde ein 84-Jähriger in Bad Sooden-Allendorf angerufen. Hier teilt der Enkel mit, ebenfalls in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein und selbst in einem Krankenhaus zu liegen. Er forderte 25.000 EUR für anfallende Kosten und Gutachten. Der 84-Jährige reagiert vorbildlich und fragte selbst bei seinem Enkel nach, so dass der Betrugsversuch schnell aufgedeckt wurde.

Die Polizei warnt eindringlich vor diesen Formen der betrügerischen Schockanrufe und gibt folgende Tipps:

- Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Masche. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht. - Erfragen Sie Details, die nur der Angehörige kennen kann. - Verständigen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110. - Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte. - Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell