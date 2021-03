POL-ESW: Pressebericht vom 09.03.21

Polizei Eschwege

Pressebericht vom 09.03.21

Polizei Eschwege

Diebstahl von Kennzeichen

Zwischen dem 08.03.21,16:30 Uhr und dem 09.03.21, 07:00 Uhr wurden in der Reichensächser Straße in Eschwege die beiden amtlichen Kennzeichen (ESW-MM 96) von einem Pkw Skoda abmontiert und gestohlen. Der Pkw war in Höhe Haus-Nr. 12 geparkt. Schaden: 50 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung auf Sportplatz

Am vergangenen Wochenende wurde auf dem Sportplatzgelände in Sontra-Diemerode durch unbekannte Täter eine drei Meter lange Bandenwerbetafel aus Plastik beschädigt. Diese wurde offensichtlich mittels eines größeren Astes zerstört. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte heute Morgen, um 06:11 Uhr, eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode, die auf der L 3225 zwischen Rommerode und Friedrichsbrück unterwegs war. Das Wildschwein lief nach dem Zusammenstoß weiter; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Illegale Abfallbeseitigung

An einem Waldweg, der vom Parkplatz "Günsteröder Höhe" an der L 3147 in Richtung Quentel führt, wurden durch unbekannte Umweltsünder Doppelstegplatten und Parkettreste im Wald entsorgt. Die dortige Gemarkungsbezeichnung lautet "Breiter Berg". Festgestellt wurde dieses am vergangenen Sonntagmittag.

Fenster eingeworfen

Vier Scheiben eines ehemaligen Hotels in der Desseler Straße in Hessisch Lichtenau wurde durch Unbekannte eingeworfen, wie gestern Morgen festgestellt wurde. Dabei handelt es sich um vier Fensterscheiben im Erdgeschoss des Hotels, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Diebstahl von Hochsitz

Angezeigt wurde gestern der Diebstahl eines Leichtmetall-Hochsitzes, welcher an einem Baum befestigt war und dort abmontiert und gestohlen wurde. Die Tat ereignete sich im Revier Koppe-Königsberg, zwischen Fürstenhagen, Eschenstruth und Quentel. Der Schaden wird mit 250 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

16.000 Euro Sachschaden

Um 17:04 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag eine 27-Jährige aus Zerbst mit ihrem Pkw von einem Firmengelände nach links in die Eschweger Straße in Wendershausen einzubiegen. Dabei übersah sie den herannahenden Pkw, der von einer 76-jährigen Witzenhäuserin gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

